Потливость ног – причины и лечение

Потливость ног – довольно распространенный и неприятный симптом. В той или иной степени это касается большинства людей. Но некоторые страдают чрезмерной потливостью ног, и в этом случае требуется тщательнейший уход за ногами.Обделять вниманием такое, казалось бы, малозначащее заболевание нельзя ни в коем случае, так как потливость ног может повлечь за собой и грибковые заболевания, пишет med2.ru. Тогда вам придется тратить в два раза больше усилий, чтобы ваши ноги вновь обрели здоровье.Для этого на сегодняшний день в копилке косметической медицины более чем достаточно различных средств: ванночек, примочек, упражнений и т. д. Некоторые из них мы вам предложим, и вы, опробовав их все, применяя поочередно или в комплексе, наверняка сможете избавиться от излишней потливости ног.Ванночки готовятся по одной методике: 1 ч. л. травяной смеси заливается 1 стаканом кипятка, настаивается в течение 20-30 минут. После этого они готовы к применению.Как правило, для ванночек применяются смеси нескольких трав или других компонентов. Настой для ванночки можно приготовить, например, смешав в равных пропорциях измельченный корень змеевика, кору дуба и зверобой и залив смесь кипятком. Затем эту смесь надо прокипятить в течение 5 минут и дать ей настояться. Когда настой достаточно остынет, нужно опустить в него ноги на 15-20 минут, после чего ноги тщательно вытереть и воспользоваться присыпкой, состоящей из равных частей уротропина и талька.Можно приготовить отвар для ванночки из коры дуба, крапивы и шалфея. Способ приготовления настоя и применения ванночки вам уже известен.Но для лечения потливости ног не обязательно использовать только растительные компоненты. Регулярное применение уксусных ванночек заметно снизит потоотделение ног. Для приготовления ванночки разведите 3 ч. л. уксуса в 1 л воды и подержите в этом растворе ноги в течение 5 минут.Не стоит обходить вниманием контрастный душ и ванночку с поваренной солью. Эти процедуры оказывают не меньший эффект и при лечении чрезмерной потливости.Но, помимо этих способов лечения, необходим ежедневный специальный уход за ногами.