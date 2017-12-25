Названы жирные продукты, которые нужно включить в рацион

Отдельные продукты с высоким содержанием жира нужно употреблять в пищу ежедневно, заявили эксперты в области диетологии. Научные исследования показывают, что употребление здоровых жиров защищает организм от вредного влияния пищи, содержащей тяжелые и опасные для сосудов жиры и трансжиры.О полезных сторонах питания с высоким содержанием жира рассказали эксперты. Они порекомендовали регулярно есть яичные желтки (1-2 штуки в день). Хотя желтки и содержат много жира, вместе с этим они являются великолепным источником витаминов А и В, холина, а также селена, очень ценного для здоровья минерала, пояснили специалисты.Также рекомендуется к регулярному употреблению авокадо. Его плоды богаты ненасыщенными жирными кислотами Омега-3, которые оздоровляют кожу и пищеварительную систему, а также защищают клетки от повреждений твердыми жирами. Авокадо является исключительным источником витаминов B, отметили медики.Крайне полезно съедать каждый день по горсти орехов и семечек. Они также содержат много жирных кислот Омега-3 и снижают уровень плохого холестерина в организме – главной причины поражающего сосуды атеросклероза и связанных с ним инфарктов и инсультов. Помимо того, употребление орехов и семечек ускоряет метаболизм и способствует стройности.Вошли в рекомендуемый перечень и продукты из жирного молока. Здоровье только выиграет, если ежедневно выпивать стакан жирного молока. «Жирные молочные продукты богаты калием и витамином D - двумя самыми полезными нутриентами для здоровья сердца и чувствительности к инсулину», - констатировали диетологи.