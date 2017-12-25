9 секретов здорового питания - советы экспертов

Сегодня эксперты приводят множество рекомендаций по здоровому питанию, которые зачастую могут противоречить друг другу. В этой статье мы собрали наиболее частые советы диетологов, действуя по принципу "не навреди".1. Не садитесь на диету. Они никогда не работают, потому что слишком много всего запрещают и носят временный характер. Как только вы слезаете с диеты, запретов больше нет, и все возвращается на круги своя. Нацельтесь на постепенные изменения, которые позволят вам постоянно поддерживать определенный образ жизни. Если вы планируете что-то переделать в своем питании, задайте себе вопрос: «Могу ли я так жить постоянно?» если нет, найдите что-то более щадящее.2. Меняйте одну еду за раз. Согласно предыдущему пункту, измените что-то одно и привыкните к этому. Например, вместо сладких хлопьев начните есть на завтрак овсянку или зерновые хлопья без сахара. Или покупайте вместо бургера более здоровый сэндвич. Дайте себе как минимум пару недель, чтобы привыкнуть к изменениям, и сделайте что-то еще. Не надо кардинально менять диету за один день, потому что надолго вас вряд ли хватит.3. Устройте себе вегетарианский день раз в неделю. Это снизит потребление жира (и калорий), а также повысит содержание клетчатки и питательных веществ в вашей диете.4. Уберите вредную еду. Лучший способ ее не есть – убрать ее из пределов досягаемости, пишет журнал med2.ru. Проверьте холодильник, шкафы на кухне и ящики стола на работе и выбросите все чипсы, шоколадки и мармеладных медвежат. Больше не покупайте. Перейдите к следующему шагу.5. Запаситесь здоровыми закусками. Вместо вредной еды лучше закупиться фруктами, овощами, а также зерновыми хлебцами, орехами и т. д. Храните их дома, берите с собой в дорогу и держите небольшое количество на работе.6. Старайтесь почаще брать обед из дома, вместо того, чтобы идти в кафе. Так вы сможете контролировать свое питание.7. Старик Аткинс был прав только в одном: углеводы бывают разными. Старайтесь заменять простые углеводы сложными, это будет правильный шаг.8. Не забывайте про жирные кислоты. Молотое льняное семя является отличным источником. Его можно добавлять в оладьи, хлопья на завтрак, любую выпечку или овсяную кашу.9. Забудьте про соки. Сок это просто фрукт без клетчатки с большим процентом простых сахаров. Лучше ешьте фрукты.