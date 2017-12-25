Ученые настаивают на пользе двухразового питания

Ученые объяснили, почему стоит отказаться от плотного ужина.Журнал Diabetologia рассказал об эксперименте чешских диетологов, которые пришли к выводу, что двухразовое питание в виде завтрака и обеда способствует эффективному похудению. В опытах ученых принимали участие люди, страдающие не только от излишков веса, но и от диабета.В рамках опытной программы 54 пациента с сахарным диабетом 2-го типа были разделены исследователями на две группы. Участники одной придерживалась питания, состоявшего из 3 основных приемов пищи и 3 перекусов. Участники другой получали плотный завтрак и насыщенный обед. Эксперимент длился 12 недель.По словам авторов проекта, все испытуемые, которых они наблюдали, смогли в итоге похудеть. Но люди из группы, в которой придерживались двухразового питания, похудели больше, чем остальные. Также у них наладилась более здоровая выработка инсулина в организме.Помимо этого, ученые заметили одну особенность. Хотя все испытуемые по условиям опыта получали с едой одинаковое количество калорий, в режиме двухразового питания люди со временем начинали потреблять меньше калорий по сравнению с другими участниками.«Подобные результаты лишний раз доказывают, что завтрак и обед должны быть более плотными, а последний прием пищи следует сделать максимально легким», — приводится в статье мнение специалистов.