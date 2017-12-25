7 простых правил для предупреждения варикозного расширения вен нижних конечностей

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Основными причинами развития варикозного расширения вен нижних конечностей принято считать слабость венозной стенки, что может носить наследственный характер.Также на развитие недуга оказывают влияние гормональный дисбаланс, особенности образа жизни и работы, избыточная масса тела.Варикозное расширение – это заболевание подкожных вен ног, в результате которого пораженная вена начинает расширяться, стенки ее истончаются настолько, что малейшая травма может привести к тяжелому кровотечению.Диагностируется заболевание на основании результатов обследования. Как правило, назначается доплерография или дуплексное сканирование вен.Выявляет самые начальные признаки варикозной болезни фотоплетизмография. Это очень важно при таком заболевании, как флебопатия, когда отеки, боли в ногах, судороги проявляются у больного без наличия варикозных вен и, казалось бы, при полном «здоровье» венозной системы.Но начальные изменения уже видны на экране монитора аппарата УЗИ-диагностики.Предлагаем вам пройти тест на хроническую венозную недостаточность. Отвечайте на предложенные вопросы «да» или «нет».1. На ногах в области голеней и бедер у меня имеются участки с проступающим под кожей мелким сосудистым рисунком.2. На ногах в области голеней и бедер у меня видны выступающие под кожей расширенные вены синюшного цвета.3. Бывает, что у меня возникает ноющая боль в области лодыжек, чаще в конце дня или после статической нагрузки.4. К вечеру у меня появляется отечность в нижней трети голени.5. К вечеру я ощущаю выраженный дискомфорт в ногах: усталость, тяжесть, распирание или другие неприятные симптомы.6. Во время сна я часто просыпаюсь от судорог – болезненных сокращений мышц в ногах.7. Я быстро устаю при физической нагрузке.8. Для того чтобы избежать неприятных ощущений в ногах, мне приходится принимать меры предосторожности, а именно, распрямлять и вытягивать ноги, избегать длительного стояния.9. Мне тяжело длительно находиться в стоячем или сидячем положении. Подъем ног кверху улучшает мое самочувствие.Врач обязательно обратит внимание на ответ «да» на вопросы № 3, 4, 6. Ведь боль, отеки, судороги – значимые клинические симптомы нарушения венозного оттока.достаточно просты и позволяют замедлить, а иногда и избежать дальнейшего развития болезни.1. Не рекомендуется длительно находиться в горячей ванне, в сауне, на солнце, так как это снижает венозный тонус, ведет к застою крови в нижних конечностях.2. Необходимо избегать сильно обтягивающей одежды, тугих резинок, что приводит к сдавливанию вен, не следует носить высокие каблуки.3. Рекомендуется привести массу тела к норме, чтобы не увеличивать венозное давление.4. Желательно с осторожностью заниматься таким спортом, где присутствуют большие статические нагрузки (тяжелая атлетика, теннис).5. Надо принять за правило после душа или принятия ванны ополаскивать ноги холодной водой.6. Полезно приобщиться к таким видам спорта, как ходьба, плавание, прогулки на велосипеде, лыжах.7. Показана лечебная физкультура с набором простейших упражнений.