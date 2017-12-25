Как избавиться от головной боли с помощью натуральных средств: 5 рецептов

При головной боли а помощь приходят натуральные средства на основе яблочного уксуса.Во время еды выпивать 1 стакан воды с 2 ч. ложками яблочного уксуса и 2 ч. ложками меда. Налить в миску равное количество яблочного уксуса и воды, поставить на огонь. Когда вода закипит, медленно вдыхать пар в течении 5 минут.В эмалированную кастрюлю или стеклянную банку поместить 1 ч. ложку измельченного корня девясила, залить 1 стаканом яблочного уксуса, закрыть крышкой и поставить в теплое место. Настаивать в течение 10 часов. Затем процедить и перелить в бутыль. Хранить в холодильнике. Пить по 1 ч. ложке, разведенной в 1 стакане воды с добавлением 1 ч. ложкой меда, 4 раза в день за 30 минут до еды. При сильной головной боли выпить это средство во время еды. Курс лечения 2–3 недели.Для снятия приступов мигрени постоянно пить раствор яблочного уксуса с медом (1 ст. ложка уксуса, 1 ч. ложка меда, 1 стакан воды).Хорошо помогают от мигрени ингаляции яблочным уксусом, нагретым до 80 °C. Дышать парами уксуса следует не более 3 минут.При головной боли смочите 9 %-ным уксусом небольшое полотенце, лягте на спину и положите полотенце на лоб на 10–15 мин. Если не можете терпеть запах уксуса, разбавьте его небольшим количеством воды.