Назван доступный фрукт, который оказался сексуальным стимулятором

Группа итальянских ученых поделилась данными проведенного исследования, в ходе которого у хорошо известного всем фрукта было выявлено свойство влиять на качество секса. При этом оказалось, что на мужчин и женщин яблоки действуют неодинаково.Употребление яблок стимулирует либидо и улучшает качество секса у женщин, констатировали авторы новой работы, пишетУченые пригласили для участия в опытах более 700 женщин в возрастной категории от 18 до 43 лет, которые были разделены на две группы. Это разделение было выполнено после того, как участниц исследования подробно опросили об особенностях их рациона питания.В результате в одной из групп собрались участницы, которые ежедневно употребляли яблоки, минимум по одному фрукту в сутки. В другой оказались женщины, которые не любили яблок и не ели их регулярно.После обработки данных исследователи установили: любовь к яблокам влияет на индекс сексуальной функции женщин (FSFI). Женщины-«яблочницы» получали гораздо больше удовлетворения от секса, чем те, которые не употребляли этот фрукт, - об этом говорят полученные медиками данные.Что удивительно, на мужчин, по словам специалистов, этот фрукт не производит аналогичного эффекта.