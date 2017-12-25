Почему не стоит пить холодную воду во время еды

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Вода не усваивается в желудке, отмечает Ирина Христянович, консультант по питанию, диетолог с медицинским образованием, нутрициолог.В нашем желудке есть продольные складки. По этим складкам вода проходит к 12- перстной кишке, практически не смешиваясь с желудочным соком. Поэтому, не важно, когда вы пьете воду: во время еды или после. Во всяком случае, серьезно разжижить желудочный сок она не сможет. Мы же не боимся, что суп разжижает желудочный сок, правда?.Но все-таки есть одно но... Вода должна быть теплой. Если вы запиваете ледяной водой или кока-колой со льдом, то пища буквально выталкивается сокращениями желудка, и вместо обычного несколькочасового переваривания пищи, этот процесс сокращается до 30-ти минут. Необработанная пища перемещается в кишечник и начинается брожение (отсюда вздутие живота). В таком случае мы не получаем от пищи желаемого результата, а совсем наоборот - интоксикацию. Насыщение не наступает и мы опять хотим есть, хотя старая пища еще находится в кишечнике. Эту фишку умело использует МакДоналс. Кола со льдом делает свое дело. И кажется, что ты не переедаешь. А на самом деле - все с точностью наоборот, говорит диетолог.Так какой же вывод? Пить или не пить? Воду комнатной температуры - пить. Холодную - нет. Особенно, если вы едите белковую пищу. Потому что белки перерабатываются в желудке и расщепляются на аминокислоты. В противном случае необработанный пищевой комок будет гнить в кишечнике. И как следствие - колиты и дисбактериоз. «Вот и все! Решать вам. Лично я за осознанное питание. А кофе и чай оставьте для отдельного приема пищи. Именно тогда это принесет пользу», - отмечает Ирина Христянович.