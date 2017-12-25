Врачи назвали простой, но эффективный способ продлить жизнь

Сотрудники Университета Вандербильта проанализировали данные 74 941 женщины из Китая в возрасте от 40 до 70 лет.Участницы отвечали на вопросы о физической активности в средней школе и зрелом возрасте. Женщин опрашивали каждые 2-3 года. Также исследователи оценивали состояние здоровья участниц.Исследование показало: у женщин, которые занимались командными видами спорта и регулярно тренировались, риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней оказался снижен.Под регулярными тренировками подразумевалась минимум одна тренировка в неделю на протяжении трех месяцев. Участницы, которые были активны в подростковом возрасте, умирали от рака на 13% реже, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 17% реже. Вероятность смерти по любым причинам снижалась на 20%.По словам специалистов, необходимы дальнейшие исследования.