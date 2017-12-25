Неожиданно: эти популярные препараты повышают давление

Растворимые аспирин, парацетамол и ибупрофен, которые принимают миллионы людей, могут быть причиной инфарктов, инсультов и даже преждевременной смерти.Все потому, что они содержат так много соли, показало масштабное исследование.Ученые Университетского колледжа Лондона и Университета Данди проанализировали 1 290 000 историй болезни, хранившихся в государственных клиниках Великобритании.Было установлено, что пациенты, регулярно принимавшие растворимые формы аспирина, парацетамола, ибупрофена и других распространенных препаратов на 22 процента больше подвержены риску инсульта и в 7 раз (!) более склонны к высокому кровяному давлению, обнаружили исследователи.Они также подсчитали, что у таких пациентов на 28 процентов больше шансов умереть преждевременно. В некоторых из болеутоляющих было обнаружено на 50 процентов больше соли, чем рекомендованная суточная доза!Авторы исследования призвали всех, кто регулярно принимает растворимые обезболивающие, срочно от них отказаться. Особенно опасным и роковым может стать такое лекарство для гипертоника или человека с больным сердцем.Они также призвали производителей лекарств указывать на их упаковке о том, сколько соли содержит 1 доза препарата.