Предложена простая защита от вредного жира в продуктах

Жирная пища вызывает ожирение на молекулярном уровне, но этот процесс можно обратить вспять. Ученые из Колумбийского университета провели ряд исследований и нашли решение проблемы.Давно известно, что организм изнутри убивают насыщенные жиры - пальмовое и кокосовое масла, сало, молочные продукты. Их большое количество способствует повышению массы тела, ухудшает состояние сосудов и артерий, провоцирует развитие сердечнососудистых заболеваний.Но до сих пор оставалось неясным, почему происходят эти процессы. Сотрудники Колумбийского университета предложили новый метод микроскопии, который бы помог решить загадку и понять, как взаимодействуют с клетками организма попадающие в него с пищей жирные кислоты.Оказалось, что микрочастицы жира поглощаются клетками, что приводит к формированию «затвердевших» участков в клеточных мембранах, которые должны быть гибкими. В результате клетки перестают нормально функционировать и погибают, - именно в связи с этим процессом, по мнению ученых, появляются лишний вес, диабет, сердечнососудистые заболевания и другие недуги.В то же время, как показала микроскопия, клетки организма можно защитить от опасного для них жирового затвердения участков мембраны.«Решение простое – добавляйте в рацион ненасыщенные жиры, например, оливковое масло, рыбий жир. Их молекулы помогут защитить наши клетки от разрушения и не дадут насыщенным жирам накапливаться в организме», - рассказали авторы проекта.