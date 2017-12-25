Уровень сахара в крови можно будет измерить без прокола

Пациенты с диабетом вынуждены неоднократно в течение дня измерять уровень сахара в крови – для этого необходимо делать в пальце крошечный прокол. Процедура оказывается мучительной для многих пациентов: одни боятся игл и крови, у других это вызывает сильные болевые ощущения.Исследователи пытаются создать удобные решения, которые избавляли бы пациентов от постоянного взятия крови, но при этом обеспечивали бы высокую точность измерений. Так, например, уже созданы датчики, определяющие уровень сахара в потовой жидкости или слезах.Альтернативой проколам может стать использование нового биосенсора, разработанного китайскими учеными из Университета Цинхуа (Tsinghua University). Сенсор представляет собой тонкую пленку с электродами, оборудованную элементом питания. Выглядит он как модные в последнее время флэш-татуировки. Толщина сенсора, который нужно наклеить на кожу, всего 3 микрометра.Сенсор способен анализировать глюкозу, содержащуюся в крови. Делать прокол при этом не требуется, а получаемый результат сопоставим с данными, получаемыми при анализе крови в лаборатории или с помощью глюкометра.Тату-сенсор испытали пока всего на пяти добровольцах: три их них были больны диабетом. Прибор точно измерял концентрацию глюкозы в крови в течение пяти дней. Ни один из участников исследования не сообщил о побочных эффектах или неудобствах, связанных с использованием новинки.Несмотря на то, что работы по созданию неинвазивных сенсоров ведутся довольно активно и довольно давно, пока еще нет ни одного прибора, который был бы разрешен к клиническому использованию. Ихао Чен (Yihao Chen), один из членов исследовательской группы, считает, что созданный ими сенсор имеет все шансы стать на успех. Впрочем, ученым предстоит еще немало работы: пока эффективность работы проверена на очень малой выборке.