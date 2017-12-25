Для набора мышечной массы яйца с желтком намного полезнее

При употреблении яиц целиком показатели роста мышечной массы на 40% выше, чем при употреблении одних лишь яичных белков без желтка. Так что распространенная среди спортсменов практика выбрасывания яичных желтков при составлении диеты на массу контрпродуктивна. Это доказали ученые Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне, которые провели специализированное исследование на эту тему.В ходе исследования 10 молодых людей после интенсивных силовых тренировок ели либо целые яйца, либо только яичный белок из расчета 18 граммов протеина (в одном целом яйце содержится около 6,5 граммов протеина). Ученые отслеживали при этом появление аминокислот лейцина и фенилаланина с помеченными изотопами в крови и мышцах участников.Как при поедании только лишь белка, так и при употреблении в пищу яиц с желтком в организм попадал одинаковый объем аминокислот, нужных для строительства новых мышц. Однако, когда исследователи замерили уровень синтеза мышечного белка, то отметили значительную разницу.«Мы обнаружили, что употребление целых яиц сразу после тренировки привело к большему показателю синтеза мышечного протеина по сравнению с употреблением исключительно яичных белков», – отметил профессор кинезиологии Николас Берд, один из авторов исследования.Таким образом, удаление желтков может иметь смысл только при диете для сушки, чтобы исключить лишние жиры.