Ученые советуют рожать не более двух детей
В ходе исследования ученые из британского Университета Бата сделали вывод, что женщины, которые хотят надолго сохранить внешность, должны иметь не более двух детей. Беременность, кормление грудью и уход за ребенком ускоряют износ и старение организма, считают специалисты.
— Беременность, лактация и уход за детьми требуют больших затрат энергии, при этом увеличивается потребность в питательных веществах, поэтому женщины с высокими родительскими инвестициями часто больше предрасположены к болезням и меньше живут, — пояснил доктор Энтони Литтл.
Эксперты отметили, что у многодетных матерей признаки старения проявляются намного раньше. У таких женщин быстрее появляются морщины и темнеет кожа, так как каждый ребенок вызывает в организме химический дисбаланс.
Исследование было проведено в Йельском университете в 2016 году. Ученые взяли на анализ кровь у 100 женщин, которые находились в периоде постменопаузы. Выяснилось, что у тех из них, кто переносил беременность минимум 4 раза, больше повреждений ДНК.
Также был проведен опрос с фотографиями, в ходе которого 500 добровольцев обоих полов рассматривали фотографии женщин среднего возраста и оценивали их красоту. Более привлекательными и здоровыми были признаны женщины, которые имели меньшее количество беременностей.
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