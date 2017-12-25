Ученые советуют рожать не более двух детей

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Эксперты отметили, что у многодетных матерей признаки старения проявляются намного раньше.В ходе исследования ученые из британского Университета Бата сделали вывод, что женщины, которые хотят надолго сохранить внешность, должны иметь не более двух детей. Беременность, кормление грудью и уход за ребенком ускоряют износ и старение организма, считают специалисты.— Беременность, лактация и уход за детьми требуют больших затрат энергии, при этом увеличивается потребность в питательных веществах, поэтому женщины с высокими родительскими инвестициями часто больше предрасположены к болезням и меньше живут, — пояснил доктор Энтони Литтл.Эксперты отметили, что у многодетных матерей признаки старения проявляются намного раньше. У таких женщин быстрее появляются морщины и темнеет кожа, так как каждый ребенок вызывает в организме химический дисбаланс.Исследование было проведено в Йельском университете в 2016 году. Ученые взяли на анализ кровь у 100 женщин, которые находились в периоде постменопаузы. Выяснилось, что у тех из них, кто переносил беременность минимум 4 раза, больше повреждений ДНК.Также был проведен опрос с фотографиями, в ходе которого 500 добровольцев обоих полов рассматривали фотографии женщин среднего возраста и оценивали их красоту. Более привлекательными и здоровыми были признаны женщины, которые имели меньшее количество беременностей.