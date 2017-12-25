Ученые выяснили, почему американцы самая толстая в мире нация

Группа ученых из Стэнфордского университета смогли доказать, почему из всех наций американцы считаются самыми толстыми. По словам исследователей, дело даже не в калорийной пище.Автор исследования Юрий Ладабаум из Стэнфордского университета вместе с коллегами изучил поведение и культуру питания американцев на протяжении последних двадцати лет. Как показало исследование, американцы часто ходят с лишним весом даже не из-за высококалорийной пищи. К примеру, итальянская кухня также богата на калории, однако жители Италии не являются толстой нацией.По словам Ладабаума все дело в малоактивном образе жизни. Исследование показало, что 51 процент американцев никогда в жизни не занимались физкультурой. Именно по этой причине США является лидером по ожирению среди всех стран.