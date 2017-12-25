Женщины худеют с ростом зарплаты

По данным экспертов Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), чем больше у женщины зарплата, тем она стройнее. Для мужчин эта зависимость не срабатывает.В ходе исследования ученые проанализировали данные, собранные по стране в период с 2011 по 2014 год. Оказалось, что уровень дохода и частота заболеваемости ожирением у женщин обратно пропорциональны.По мере роста заработков доля представительниц слабого пола с ожирением стремительно снижается. Если в группе, находящейся за чертой бедности, ожирение встречается у 45% женщин, то в группе со средним доходом — уже у 43%, а с высоким уровнем дохода — у менее чем 30%.Для мужчин аналогичной зависимости выявить не удалось. Скорее, даже наоборот. В группе мужчин, живущих за чертой бедности, ожирение встречалось у 31,5%, в группе со средним доходом — у 38,5%, и среди мужчин с высоким доходом — у 32,6%.Исключением также стали чернокожие люди. В этой группе частота заболеваемости ожирением растет вместе с уровнем доходов человека. Чем больше он зарабатывает, тем больше у него лишних килограммов.Также исследование показало, что от ожирения в США страдают 40% людей, имеющих только диплом средней школы (или не имеющих даже его). Но с получением дипломы выпускника колледжа эта цифра уже составляет только 28%.