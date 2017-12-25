Три самые частые причины отека лица

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Английские эксперты назвали три наиболее вероятных причины того, почему у человека отекло лицо. Они также рассказали о том, как исправить этот дефект.Избыточное количество сахара, соли и алкоголя в рационе может привести к отеку лица, как предполагают авторы исследования, опубликованного журналом Dermato-Endocrinology. Впрочем, отёки могут наблюдаться и в остальных частях тела, где удерживается вода. Простая коррекция вашего питания позволит в течение короткого времени избавиться от данной проблемы. Помните, что когда вы обезвожены, то организм чаще сохраняет воду, поэтому пейте больше этой жидкости.Если вы являетесь жертвой какой-либо невосприимчивости к продуктам питания вроде целиакии или синдрома раздраженного кишечника, то из-за этого тоже нередко может отекать лицо, как выяснили авторы исследования, опубликованного в журнале Journal of Community Hospital Internal Medicine Perspectives. Хотя точные причины того, почему синдром раздраженного кишечника приводит к отекам лица, пока неизвестны, лучше посетить врача и установить, что именно стало причиной изменения формы лица.Если вы замечаете отёки лица в определенные периоды месяца, то это причина для посещения гинеколога. Вполне возможно, что ваш организм испытывает скачки уровня гормона прогестерона незадолго перед началом менструаций, а это вызывает и другие симптомы ПМС. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие свою работу в журнале International Journal of Women’s Health.