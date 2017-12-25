Что нужно знать о воде, и зачем ее пить

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Откуда взялась ежедневная норма воды - эти пресловутые 2л в сутки? Да потому что в сутки человеческий организм теряет до 2 литров воды с потом, мочой и выдыхаемым воздухом.Может, для вас будет открытием, что мы выдыхаем еще и воду, но вспомните пар изо рта на морозе. Правда? А если вы много разговариваете в течение дня, то вам необходимо еще больше пить воды, чем 2л. Ну а кто из нас не любит поговорить?..Да и вообще наше тело состоит 50-70% из воды (женщины - меньше, мужчины - больше). Наша кровь и наш вечный труженик - мозг состоят из 80% воды. Наш мозг никогда не отдыхает, даже ночью и ему постоянно нужна вода. Вы же не хотите от недостатка жизненно необходимой для мозга воды в старости иметь потерю памяти или болезнь Альцгеймера? Даже наши кости состоят из воды на 25% Представляете?..И когда организм страдает от обезвоживания и повышенной кислотности, то он вынужден у мышц, соединительной ткани и даже у костей брать воду для того, чтобы снабжать наиболее важные органы: легкие, печень, почки, сердце и конечно же, мозг. А вы знали, что вода не усваивается в желудке, а сразу проходит в кишечник?.. Поэтому, если вы успокаиваете себя, что вы пьете много чая, кофе и других напитков, то вы должны понять, что это еда и усваивается она в желудке. Именно вода растворяет и выводит продукты распада из нашего кишечника, подчеркивает Ирина Христянович, консультант по питанию, диетолог с медицинским образованием, нутрициолог..Итак: вода - смазочный материал для суставов (вы же не хотите "скрипеть"?), вода предотвращает закупорку сосудов (нам же не нужны тромбы?), вода - это полноценная работа мозга и т.д.