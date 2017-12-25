Медики рассказали, зачем посещать сауну или баню зимой

Попариться в теплой бане зимой или посетить сауну – сплошное удовольствие, которое к тому же принесет и пользу организму.В частности, именно сауна или баня – эффективная профилактика простудных заболеваний.Во время посещения сауны или бани – пар раскрывает поры, убирает омертвевшие клетки, избавляет от шлаков и выводит лишнюю жидкость, тем самым хорошо очищая кожу и позволяя ей дышать. Также баня – это отличное место для разнообразных косметических процедур, в частности скрабов и масок, которые можно наносить как на лицо, так и на тело.Во время посещения бани или сауны из кожи отлично выводятся токсины и шлаки, а кровь насыщается кислородом. Сначала из тела выходит лишняя жидкость, а потом уже начинают расщепляться и жировые ткани. Также в бане можно проводить дополнительные процедуры, способствующие похудению – различные обертывания и маски для тела.Ко всем плюсам бани можно добавить еще один – она отличный антидепрессант, который помогает справиться со стрессом и бессонницей. Для большего эффекта можно использовать успокаивающие травяные отвары и эфирные масла, которые нужно развести в воде и брызгать на раскаленные камни.Баня полезна для профилактики простудных заболеваний, но посещать ее уже с вирусом нельзя – только в здоровом состоянии для укрепления иммунитета. Дело в том, что высокая температура в бане и контрастные водные процедуры разгоняют лимфу, тем самым повышая защитные функции организма и помогая ему противостоять вирусам.