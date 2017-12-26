Врачи назвали вредные повседневные действия

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Многие люди наносят ущерб своему здоровью, даже не подозревая об этом: по словам терапевтов, организму можно навредить привычными повседневными действиями. На что, по их мнению, следует обратить особенное внимание?Специалисты озвучили свои комментарии по поводу распространенных повседневных привычек.В частности, небезопасной они назвали манеру постоянно грызть карандаши или ручки (в общем твердые предметы). Если подобная привычка становится навязчивой, резко повышается риск расшатать корни зубов, предостерегли врачи. Также отнюдь не самой полезной и правильной, по их мнению, является привычка укладываться в постель в носках (в особенности сделанных из синтетических материалов). Резинки на носках могут негативно повлиять на кровообращение в ногах, нарушить венозный отток, отметили эксперты.Привычку принимать душ каждый день многие находят похвальной чертой чистоплотности, но терапевты относятся к ней со скепсисом. Ежедневное мытье под душем, прежде всего, с использованием разных пенящихся и глубоко очищающих средств лишает эпидермис липидов, благодаря которым кожа остается увлажненной и гладкой, а, кроме того, смывает с поверхности тела полезные защитные микроорганизмы.Полезно ли заниматься бегом? По словам специалистов, бег трусцой повышает риск развития артрита в коленных суставах и в целом показан далеко не всем. Прежде чем заняться бегом, нужно обязательно проконсультироваться с врачом.Сушка волос феном – еще одно повседневное занятие, от которого специалисты советуют по возможности воздерживаться. Несмотря на уход и маски, постоянная сушка феном мокрых волос приведет к тому, что состояние шевелюры необратимо начнет ухудшаться, заявили эксперты.