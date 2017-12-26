Ученые из США разработали новые контрацептивы для мужчин

Американские учёные несколько лет работали над разработкой геля, который гасит выработку тестостерона и ухудшает качество сперматозоидов, тем самым предотвращая зачатие.

В США был разработан гель-контрацептив, который сможет гасить выработку мужских гормонов и вводить сперматозоиды в «спящий режим», тем самым предотвращая зачатие и делая безопасным сексуальную связь между партнёрами. Гель был разработан по принципу функционирования женских гормональных контрацептивов. Его работа направленна именно на искажение гормонального фона и никак не вредит физическому здоровью мужчины.

Гель ещё не был протестирован. Тестирования начнутся уже в начале 2018 года. Под опыт попадут 400 мужчин из разных стран. Если опыты пройдут успешно, то препарат сразу же запатентуют и отправят на массовое производство.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил microb в категорию Фармакология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь