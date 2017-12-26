Ученые из США разработали новые контрацептивы для мужчин

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Американские учёные несколько лет работали над разработкой геля, который гасит выработку тестостерона и ухудшает качество сперматозоидов, тем самым предотвращая зачатие.В США был разработан гель-контрацептив, который сможет гасить выработку мужских гормонов и вводить сперматозоиды в «спящий режим», тем самым предотвращая зачатие и делая безопасным сексуальную связь между партнёрами. Гель был разработан по принципу функционирования женских гормональных контрацептивов. Его работа направленна именно на искажение гормонального фона и никак не вредит физическому здоровью мужчины.Гель ещё не был протестирован. Тестирования начнутся уже в начале 2018 года. Под опыт попадут 400 мужчин из разных стран. Если опыты пройдут успешно, то препарат сразу же запатентуют и отправят на массовое производство.