Хроническая изжога увеличивает риск рака головы и шеи

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - заболевание, при котором воспаление стенок нижнего отдела пищевода возникает вследствие регулярного рефлюкса (обратного движения) желудочного или дуоденального содержимого в пищевод. Одним из основных проявлений ГЭРБ является изжога. Специалисты из США обнаружили: ГЭРБ связана с раком головы и шеи, сообщает UPI.com.Ученые проанализировали данные около 28000 американцев старше 65 лет. 13805 добровольцев в 2003-2011 годах страдали от рака дыхательных путей и верхних отделов пищеварительного тракта, а остальные - нет. Исследование показало, что люди с ГЭРБ почти в 3 раза чаще страдали от рака гортани, примерно в 2,5 раза чаще - от рака глотки, в 2 раза чаще - от рака миндалин, на 40% чаще - от рака придаточных пазух носа.Исследователи подчеркивают: выявленная связь не является причинно-следственной. Кроме того, ученые говорят, что у них не было информации о таких факторах риска рака головы и шеи, как курение и уровень потребления алкоголя. По мнению специалистов, необходимы дальнейшие исследования.