10 ответов на самые популярные наивные вопросы о молочнице

Молочница — распространённое заболевание, но многие стесняются спрашивать о ней даже у врачей.Молочницу вызывают маленькие грибки из рода Candida. Они живут на слизистых, в кишечнике и обычно ничем не мешают.Но иногда они начинают активно размножаться. Тогда и появляются неприятные симптомы, которые указывают на заболевание. По-научному — кандидоз, по-простому — молочница.Самые сложные отношения с Candida у женщин. 80% хотя бы раз в жизни встречались с молочницей.Молочница — капризное заболевание. У кого-то она появляется после антибиотиков или болезней, а кому-то достаточно переесть сладкого или перенервничать — и вот уже появились неприятные симптомы.Молочницу трудно спутать с чем-то другим. Она заявляет о себе зудом и болью, причём зуд усиливается после водных процедур. Кожа краснеет и отекает.Главное — выделения. Их много, они бывают прозрачным или белыми и густыми, иногда они похожи на творог. Заодно появляется дискомфорт во время секса, иногда чувствуется боль во время мочеиспускания.Молочница не передаётся половым путём. Если вы заболели, то в этом виноваты ваши «родные» микроорганизмы, а не внешние инфекции.Поэтому и партнёра лечить не обязательно. Но есть одно но: если у партнёра проявились признаки кандидоза, ему придётся пройти курс лечения. Главное — лечиться одновременно и покупать эффективные средства. К счастью, сейчас есть выбор. Женщинам удобно применять лекарства в виде свечей, мужчинам подойдёт крем, оба партнёра могут использовать таблетки.Первый «визит» молочницы надо лечить вместе с гинекологом, который точно установит диагноз и подберёт препараты. Если у вас уже была молочница, то вы знаете её симптомы. В таких случаях можно лечиться препаратами, которые продаются без рецепта врача, но только с оговорками:Вы уверены, что это точно молочница.Вы уверены, что у вас нет другого заболевания, которое можно переносить одновременно с молочницей (это значит, что вы не ведёте половую жизнь, потому что если вы сексуально активны, такой уверенности быть не может).Молочница появляется редко (раз в год или реже), и вы можете применять препараты, не провоцируя устойчивости к антибиотикам.Во всех других ситуациях к врачу нужно идти обязательно.Да, бывает. Секс вообще мало влияет на активность грибков. Поэтому молочница поражает даже тех, кто не начал жить половой жизнью, а проявляется так же сильно и неприятно.Кроме того, молочница может появиться во рту (это нередкая ситуация среди маленьких детей) и даже на внутренних органах — так бывает при онкологических заболеваниях.Молочница половым путём не передаётся, поэтому единственное ограничение на секс — самочувствие. При неприятных симптомах обычно не до любви, слишком сильно раздражена кожа. Выделения и запахи при молочнице тоже не способствуют особенной страсти.Но нужно учитывать, что некоторые медикаменты для лечения грибковой инфекции (свечи, кремы) снижают эффективность презервативов. А при молочнице организм может быть более восприимчивым к инфекциям. Так что либо предохраняйтесь дополнительно другими способами, либо воздерживайтесь, если не уверены в партнёре.Можно, если эти лекарства не повредят ребёнку. Из-за сильных гормональных изменений у беременных женщин кандидоз появляется в 2–3 раза чаще, чем в обычном состоянии. Сейчас появилось достаточно препаратов, которые безопасны при беременности. Конечно, беременным не стоит самостоятельно подбирать лечение, его нужно обсуждать с врачом.Зуд, жжение и выделения во время молочницы бывают настолько сильными, что мешают заниматься спортом, плавать, отдыхать и не дают сосредоточиться на работе. Многие современные противогрибковые средства помогают ослабить симптомы уже на первый-второй день приёма, но это не значит, что курс лечения надо бросать, как только стало легче. Если его не закончить, молочница может вернуться. Полное лечение занимает около недели, максимум — двух.Молочница любит возвращаться, как бумеранг. К половине заболевших женщин она приходит снова и снова. Если так происходит, значит, организм требует комплексного лечения.Очаг инфекции, как правило, находится в кишечнике. Именно из него грибки расселяются по всему организму. Но кандидоз не развивается просто так. Если молочница часто возвращается, это повод задуматься, почему так происходит. Может, у вас есть скрытое хроническое заболевание (например, начинается сахарный диабет), может, ваш образ жизни далёк от здорового и пора избавиться от ожирения и перейти на правильное питание.Народные средства были нужны, когда приходилось бороться с молочницей без эффективных препаратов. Поэтому всевозможные отвары трав и растворы соды работали — их нечем было заменить. Современные медикаменты протестированы, эффективны и помогают быстрее, чем любые народные рецепты.