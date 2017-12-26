10 ответов на самые популярные наивные вопросы о молочнице
Откуда берётся молочница?
Молочницу вызывают маленькие грибки из рода Candida. Они живут на слизистых, в кишечнике и обычно ничем не мешают.
Но иногда они начинают активно размножаться. Тогда и появляются неприятные симптомы, которые указывают на заболевание. По-научному — кандидоз, по-простому — молочница.
Самые сложные отношения с Candida у женщин. 80% хотя бы раз в жизни встречались с молочницей.
Молочница — капризное заболевание. У кого-то она появляется после антибиотиков или болезней, а кому-то достаточно переесть сладкого или перенервничать — и вот уже появились неприятные симптомы.
Как понять, что это именно молочница?
Молочницу трудно спутать с чем-то другим. Она заявляет о себе зудом и болью, причём зуд усиливается после водных процедур. Кожа краснеет и отекает.
Главное — выделения. Их много, они бывают прозрачным или белыми и густыми, иногда они похожи на творог. Заодно появляется дискомфорт во время секса, иногда чувствуется боль во время мочеиспускания.
Передаётся ли молочница половым путём? Нужно ли лечить партнёра?
Молочница не передаётся половым путём. Если вы заболели, то в этом виноваты ваши «родные» микроорганизмы, а не внешние инфекции.
Поэтому и партнёра лечить не обязательно. Но есть одно но: если у партнёра проявились признаки кандидоза, ему придётся пройти курс лечения. Главное — лечиться одновременно и покупать эффективные средства. К счастью, сейчас есть выбор. Женщинам удобно применять лекарства в виде свечей, мужчинам подойдёт крем, оба партнёра могут использовать таблетки.
Можно ли лечить молочницу без доктора?
Первый «визит» молочницы надо лечить вместе с гинекологом, который точно установит диагноз и подберёт препараты. Если у вас уже была молочница, то вы знаете её симптомы. В таких случаях можно лечиться препаратами, которые продаются без рецепта врача, но только с оговорками:
Вы уверены, что это точно молочница.
Вы уверены, что у вас нет другого заболевания, которое можно переносить одновременно с молочницей (это значит, что вы не ведёте половую жизнь, потому что если вы сексуально активны, такой уверенности быть не может).
Молочница появляется редко (раз в год или реже), и вы можете применять препараты, не провоцируя устойчивости к антибиотикам.
Во всех других ситуациях к врачу нужно идти обязательно.
Бывает ли молочница, если я не живу половой жизнью?
Да, бывает. Секс вообще мало влияет на активность грибков. Поэтому молочница поражает даже тех, кто не начал жить половой жизнью, а проявляется так же сильно и неприятно.
Кроме того, молочница может появиться во рту (это нередкая ситуация среди маленьких детей) и даже на внутренних органах — так бывает при онкологических заболеваниях.
Можно ли заниматься сексом во время молочницы?
Молочница половым путём не передаётся, поэтому единственное ограничение на секс — самочувствие. При неприятных симптомах обычно не до любви, слишком сильно раздражена кожа. Выделения и запахи при молочнице тоже не способствуют особенной страсти.
Но нужно учитывать, что некоторые медикаменты для лечения грибковой инфекции (свечи, кремы) снижают эффективность презервативов. А при молочнице организм может быть более восприимчивым к инфекциям. Так что либо предохраняйтесь дополнительно другими способами, либо воздерживайтесь, если не уверены в партнёре.
Можно ли беременным принимать лекарства от молочницы?
Можно, если эти лекарства не повредят ребёнку. Из-за сильных гормональных изменений у беременных женщин кандидоз появляется в 2–3 раза чаще, чем в обычном состоянии. Сейчас появилось достаточно препаратов, которые безопасны при беременности. Конечно, беременным не стоит самостоятельно подбирать лечение, его нужно обсуждать с врачом.
Неприятные симптомы сильно беспокоят. Когда это закончится?
Зуд, жжение и выделения во время молочницы бывают настолько сильными, что мешают заниматься спортом, плавать, отдыхать и не дают сосредоточиться на работе. Многие современные противогрибковые средства помогают ослабить симптомы уже на первый-второй день приёма, но это не значит, что курс лечения надо бросать, как только стало легче. Если его не закончить, молочница может вернуться. Полное лечение занимает около недели, максимум — двух.
Правда ли, что от молочницы нельзя избавиться навсегда?
Молочница любит возвращаться, как бумеранг. К половине заболевших женщин она приходит снова и снова. Если так происходит, значит, организм требует комплексного лечения.
Очаг инфекции, как правило, находится в кишечнике. Именно из него грибки расселяются по всему организму. Но кандидоз не развивается просто так. Если молочница часто возвращается, это повод задуматься, почему так происходит. Может, у вас есть скрытое хроническое заболевание (например, начинается сахарный диабет), может, ваш образ жизни далёк от здорового и пора избавиться от ожирения и перейти на правильное питание.
Может, лучше народные средства?
Народные средства были нужны, когда приходилось бороться с молочницей без эффективных препаратов. Поэтому всевозможные отвары трав и растворы соды работали — их нечем было заменить. Современные медикаменты протестированы, эффективны и помогают быстрее, чем любые народные рецепты.
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Добавил stefan в категорию Инфекционные болезни
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