Как перестать храпеть: 7 действенных советов
Дело тут даже не в заботе об окружающих: на самом деле, храп приводит к довольно серьезным осложнениям со здоровьем. По данным Всемирной организации здравоохранения, самый обычный храп повышает риск возникновения инфаркта на целых 43%. Сегодня мы расскажем вам, что делать, чтобы забыть о храпе как о страшном сне.
Перемена позы
Храп чаще всего преследует тех, кто предпочитает спать на спине. Просто язык находится ближе к глотке и перекрывает нормальное циркулирование воздуха, отсюда и звук. Проблему решить несложно, достаточно будет приучить себя спать на боку.
Высокие подушки
Еще одно решение — поднять верхнюю часть кровати, либо просто подложить под голову больше подушек. В таком положении циркуляции воздуха ничего не помешает.
Помощь врача
Иногда без похода к терапевту обойтись не получится. Заболевания легких, простуда и даже аллергия мешают нормальному дыханию, человек начинает во сне дышать ртом — отсюда и храп.
Спорт
Извините, но ожирение — чуть ли не самая распространенная причина храпа. Глотка область довольно нежная и даже небольшое количество лишнего жира мешает ей функционировать правильно. Займитесь спортом!
Сухой воздух
Иногда самым простым решением проблемы храпа будет покупка увлажнителя воздуха. Сухой воздух постоянно раздражает дыхательные пути, да и пыль сильный аллерген. Проветривайте помещение, это должно помочь.
Хватит медикаментов
Практически любые снотворные и седативные препараты расслабляют мышечную ткань, поэтому глотка не может полностью раскрыться и обеспечить нормальный доступ воздуха. Приучайтесь обходиться без костылей и проблема уйдет сама собой. Кстати, от алкоголя на ночь тоже стоит отказаться, он действует примерно также.
Сигареты
Неужели вы все еще курите? Никотин выступает в качестве постоянного раздражителя, из-за которого развивается хроническая воспалительная реакция в носоглотке. Бросайте, оно того не стоит.
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