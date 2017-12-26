ТОП-8 средств, которые избавят даже от хронического кашля

Кашель - быстрый выдох воздуха из легких, как правило, чтобы очистить дыхательные пути легкого от жидкости, слизи или инородного тела. Кашель - это защитный механизм, направленный на очищение воздухоносных пути от секрета, и различных ингалированных или аспирированных частиц.Если кашель сопровождается отхождением мокроты, то его называют продуктивным. Если отхождение мокроты не наблюдается, то кашель считается сухим.При сильном грудном кашле вам помогут следующие рецепты.Возьмите 10 средних луковиц и 1 головку чеснока. Хорошо очистите лук и чеснок и порежьте на мелкие кусочки. Все перемешайте и варите в 1 литре молока на медленном огне, постоянно помешивая. Когда лук и чеснок станут мягкими, не выключая огня прибавьте сок 1 лимона и 2 ст. ложки свежего меда. Образовавшуюся массу доведите до кипения, остудите.Принимайте лечебное снадобье 5–6 раз в день по 1 ст. ложке.Тщательно перемешайте 2 чайные ложки свежего меда с 2 ст. ложками свежего масла, 2 желтками яиц и 1 чайной ложкой пшеничной муки.Принимайте лекарственное средство по 1 чайной ложке 5–6 раз в день.Натрите на терке репу средних размеров. Натертую массу отожмите через марлю. Полученный сок вылейте в кастрюльку, добавьте свежий мед и, постоянно помешивая, доведите до кипения (на 0,5 стакана сока репы — 2 ст. ложки меда). Массу остудите и принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день после еды.При сильном грудном кашле рекомендуем принимать сироп брусничного сока с медом (на 1 стакан сиропа — 3 ст. ложки меда).Снадобье употребляйте 5–6 раз в день по 1 ст. ложке.Тщательно перемешайте 2 чайные ложки свежего меда с 2 желтками яиц и 1 чайной ложкой пшеничной муки. В полученную смесь добавьте 1 стакан морковного сока и еще раз все перемешайте. Массу поставьте в темное прохладное место на 1–2 часа, после чего принимайте по 1 чайной ложке 7-10 раз в день.1 чайную ложку исландского мха залейте 1 стаканом кипятка и поставьте в сухое теплое место на 10–15 минут.Принимайте настойку перед сном, предварительно добавив в нее 2 ст. ложки меда.Это народное средство очень сильное и помогает даже при хроническом кашле.Натрите на терке 1 черную редьку и при помощи марли выжмите из получившейся массы сок. Затем смешайте 2 стакана этого сока с 400 г свежего меда.Принимайте целебное средство по 2 ст. ложки перед едой и перед сном.Доведите до кипения 1 ст. ложку семян аниса и 1 чайную ложку свежего меда в 1 и 1/4 стакана воды.Принимайте снадобье по 4–6 ложек в день.