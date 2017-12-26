Где будут продавать лекарства?

Супермаркеты и другие магазины, возможно, вскоре получат возможность торговать в том числе и лекарственными средствами – разумеется, теми, которые продаются без рецепта. Об инициативе по предоставлению им такого права говорилось и ранее, однако только сейчас Министерство промышленности и торговли перевело разговор в правовое русло, подготовив соответствующий законопроект. Для того, чтобы получить право на продажу лекарств, магазинам потребуется лицензия на фармацевтическую деятельность.Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов отметил, что нововведение будет способствовать развитию конкуренции на фармацевтическом рынке, а также, возможно, приведет к уменьшению стоимости препаратов. Что касается условий хранения лекарств – у магазинов, по мнению чиновника, проблем с этим возникнуть не должно, так как некоторые продукты они уже сейчас содержат в холоде, а значит, для тех средств, которым требуются соответствующие условия хранения, они могут быть обеспечены. Планируется, что супермаркеты и другие торговые учреждения будут приобретать продукцию у тех же самых поставщиков, что и аптеки сейчас, таким образом, увеличения объема торговли контрафактными медицинскими изделиями ожидать не приходится.В дополнение к предложению Минпромторга есть еще одно нововведение, касающееся лекарств. Срок начала обязательной их маркировки перенесен – соответствующий документ одобрила в третьем чтении Государственная дума. Об этом просили и сами производители, а кроме того, парламентарии пришли к выводу, что слишком поспешное введение маркировки скажется на стоимости лекарств, изменив ее в большую сторону.