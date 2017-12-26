Врачи озвучили неожиданную причину неприятного запаха изо рта

Зловонное дыхание может быть вызвано генетическим недугом.Исследователи из голландского Университета Неймегена выяснили, что в большинстве случаев неприятный запах изо рта возникает из-за роста числа бактерий, которые продуцируют соединения серы.Однако причиной может быть и хронический галитоз, которым страдают примерно 3% населения. Ученые отметили, что развивается он без видимых причин. В этом случае неприятный запах изо рта может быть вызван генетическим дефектом.Специалисты провели исследования, в ходе которых взяли образцы выдыхаемого газа, крови и мочи у пациентов, страдающих от постоянного неприятного запах изо рта.Повышенное количество метанитиола и диметилсульфида, обнаруженное в образцах, помогло экспертам сделать вывод о сбое в процессе метаболизма.По мнению медиков, проблемы с обменом веществ приводят к накоплению в крови соединений серы. Мутация в гене SELENBP1 приводит к отсутствию белка, который участвует в расщеплении метантиола — дурно пахнущий газ, образующийся при различных процессах деградации сераорганических соединений.Из-за снижения активности гена в крови у этих людей повышен уровень метантиола и других соединений серы, которые, попадая в легкие, а из них в выдыхаемый воздух, и становятся причиной зловонного дыхания, — объяснили существующий механизм эксперты.По подсчетам ученых, на каждые 90 тысяч человек приходится один носитель подобной мутации.