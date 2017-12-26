Эти признаки указывают на то, что гормоны начали "шалить"

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Термин «гормональный дисбаланс» объединяет симптомы заболеваний, вызванных нарушением работы эндокринных желез.Почему-то бытует мнение, что болезни, спровоцированные фактором эндокринных нарушений, касаются только половой сферы. Но медики говорят, что это далеко не так. Они могут вызвать ухудшение зрения, сахарный диабет, нарушение работы сердечнососудистой системы и другие проблемы.У некоторых представительниц прекрасного пола акне появляется перед менструацией из-за гормональных изменений, происходящих в этот период в организме. Но если акне стало хроническим, не проходит, а новые высыпания появляются в любое время цикла, то не исключено нарушение уровня андрогенов. Эти гормоны стимулируют избыточную выработку жиров, которые впоследствии и провоцируют угревую сыпь.Снижение уровня прогестерона непосредственно перед менструацией провоцирует трудности с засыпанием у женщин. То же самое происходит и после родов, хотя многие списывают такое явление на усталость, вызванной уходом за ребенком. Прогестерон выполняет расслабляющую функцию, но когда его уровень снижается, возможны тревога и стресс.Часто повышенный аппетит бывает вызван гормональным дисбалансом. Было установлено, что при нарушениях сна повышается уровень гормона грелина, который увеличивает чувство голода. Понижение уровня гормона лептина, который отвечает за регулирование аппетита, также провоцирует переедание и постоянное чувство голода.Гормональные изменения, которые происходят в организме женщины во время беременности, перед менструаций или в период менопаузы, повышают уровень стресса, увеличивают вероятность развития депрессии и других негативных состояний.В определенное время менструального цикла гормональная нагрузка приводит к сильным головным болям и даже мигреням.Сухость влагалища является явным признаком гормонального дисбаланса, а именно нарушения уровня гормона эстрогена, обычно такое происходит во время менопаузы. Данный симптом повышает риск вагинальных инфекций, а также негативно сказывается на качестве половой жизни.Кортизол, или гормон стресса, вызывает в организме определенные физические реакции. Проявляются такое состояние головными болями, жесткостью мышц, плохим настроением. Иногда возникают неприятные проблемы с пищеварением — появляются воспаление, боль, запоры или диарея.Усталость может быть спровоцирована чрезмерными физическими или эмоциональными нагрузками, несбалансированным рационом, недостатком сна.Однако не следует путать обычную физиологическую усталость с хронической, так как последняя может быть связана с недостатком гормонов щитовидной железы, гипотиреозом.Еще одним характерным симптомом гипотиреоза является резкое увеличение веса, так как гормоны щитовидной железы отвечают еще и за контроль обмена веществ.Повышенный уровень эстрогенов увеличивает чувствительность груди, в результате даже обычное прикосновение может быть неприятным и даже болезненным. Кроме того, иногда в молочных железах образуются различные уплотнения: миомы, кисты или опухоли. По этой причине необходимо регулярно проходить осмотр на предмет появления комочков, неровностей и узелков.Гормональный дисбаланс — одна из наиболее распространенных причин снижения полового влечения у женщин. Обычно в этом повинен низкий уровень эстрогена, который часто бывает в климактерическом периоде.Если вы заподозрили у себя гормональные нарушения, то обязательно обратитесь к врачу, который проведет диагностику и назначит соответствующее лечение в каждом конкретном случае.