Названы продукты, которые категорически нельзя есть

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Никто не станет спорить с тем, что от качества нашего питания напрямую зависит наше здоровье. Но чем питается большинство из нас? Нельзя не признать, что качество пищевых продуктов сейчас очень далеко от идеала, пишет Хроника.инфо со ссылкой на from-ua.com.Но проблема не только в этом. Дело в том, что очень многие продукты просто категорически нельзя употреблять в пищу. Предлагаем вам узнать, что это за продукты. Не лишним будет сохранить этот список, и время от времени сверять с ним свое меню. А еще обязательно покажите этот список своим друзьям.Прежде всего, обратите внимание на сливочное масло, которое вы употребляете в пищу.Масло 72,5% нельзя употреблять ни в коем случае. Это транс-жир — растительное масло низкого сорта разбитое водородом.Масло меньше 82,5% не бывает. Если не получится найти такое масло, то лучше ешьте растительное. Лучше съешьте две ложки натурального сливочного масла, чем целую пачку или килограмм транс-жиров.Употребление продуктов, содержащих транс-жиры, снижает способности организма к противостоянию стрессам, увеличивает риск возникновения депрессии.маргарин;мягкие масла, миксы сливочных и растительных масел;рафинированное растительное масло;майонез;кетчуп;продукция фаст-фуда — картофель-фри и т.д., для приготовления которой использовались гидрогенизированные жиры;кондитерские изделия — торты, пирожные, печенье, крекеры и т.д., для изготовления которых использовался кулинарный жир;снеки — чипсы, попкорн и т.д.замороженные полуфабрикаты.Малосольная селёдка в пластиковых упаковкахМалосольная селёдка хранится только в масле. Ни в каком уксусе, вине она не хранится. Если селёдка без масла, значит в неё добавлен уротропин. Во всём мире уротропин признан очень опасной добавкой и запрещён, (образуется при взаимодействии аммиака с формальдегидом).Принцип тот же. Икра долго не хранится. Только в замороженном виде или сильносолёная. Если продаётся слабосолёная, значит, в неё добавлен, либо уротропин, либо лимонная кислота. Может быть добавлено что-то другое, но на выходе всё равно получается формальдегид.– Крабовые палочки. (Крабовая эссенция, смешанная с соей, вопреки названию, крабовые палочки вообще не содержат мяса крабов, а с 1993 года производители были юридически обязаны маркировать их «крабовые палочки ароматизированные».).Какао.Арахис. Вживляется ген петунии. Страшно ядовитое вещество. И насекомые арахис не едят.Импортный картофель.Зелёный горошек (консервированный).Кукуруза (консервированная).Кукурузные палочки и хлопья с сахаром.Если покупаете кукурузные хлопья, палочки, они должны быть только НЕ сладкие. Потому что сахар не используют в производстве. Сахар горит при температуре 140 градусов. Поэтому используют сахарозаменители, в данном случае — цикломат.Это химические вещества, имеющие запах — привкус груши, клубники, банана и т.д. Ничего натурального здесь нет.Сейчас используется настолько сильная химическая эссенция, что если вы слегка намоченную конфетку оставите на скатерти, она прожжёт скатерть насквозь, вместе с лаком. Уничтожается даже пластик. Представьте, что происходит с вашим желудком.Мощнейшие антиокислители. Никогда вы не сможете сохранить вишню в таком первозданном виде. Ничего общего с тем, что было при СССР, нынешний мармелад не имеет. Это просто чудеса химической промышленности.Продукты быстрого приготовления: лапша быстрого приготовления, растворимые супчики, картофельные пюре, бульонные кубики, растворимые соки типа «Юпи» и «Зуко». Всё это сплошная химия, наносящая вред организму.Сырокопчёные колбасы и прочее…Они из генно-модифицированной сои. Сосиски, сардельки, варёная колбаса, паштеты и другие продукты с так называемыми скрытыми жирами. В их составе сало, нутряной жир, свиная шкурка занимают до 40% веса, но маскируются под мясо, в том числе и с помощью вкусовых добавок. Ни о какой натуральности в данном случае вообще речь не идёт. Берётся тоненькая шейка и килограмм геля. За ночь в специальной машинке гель «расколбашивается» вместе с кусочком шейки и к утру получается огромный кусок «мяса». Как такового мяса в нём не более 5%. Всё остальное – гель (каратинин, усилители вкуса, усилители цвета). Розовый цвет такому «мясу» придают усилители цвета вместе со специальными лампами. Если выключить лампы в витрине, Вы увидите, что цвет – зеленёнький.Как раньше, уже никто не коптит. Используются коптильные жидкости, в которых, опять-таки, формальдегид.Молочные продукты длительного срока хранения (более 2 мес.). Всё, что хранится более 2-х недель, употреблять нельзя.Асептическая упаковка — это упаковка с антибиотиком. Арбузы Если вас пронесло 10 раз, то на 11-й может и не пронести. Арбуз — удобряется такими веществами, что это первый кандидат на отравление.Абсолютно генно-модифицированный продукт.Рулеты. Они не черствеют, не портятся, не сохнут, с ними вообще ничего не делается. Они месяц будет лежать. И через месяц они будут такими же.90% шоколада — это вовсе не шоколад (красители-заменители). Шоколадные батончики. Это гигантское количество калорий, в сочетании с химическими добавками, генетически модифицированными продуктами, красителями и ароматизаторами. Сочетание большого количества сахара и различных химических добавок обеспечивает высочайшую калорийность и желание есть их снова и снова.Пейте натуральный чай, в котором ничего не плавает, дополнительного вкуса нет. Все ароматизированные чаи то с лимонной кислотой, то с апельсиновой кислотой, то с ещё какой-то там кислотой. Привыкание возникает мгновенно. Нам необходимо все кислоты вывести из организма.