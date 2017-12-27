“Убежать” от привычки: ученые предложили способ бросить курить

Регулярные занятия бегом и физическими упражнениями помогают легче пережить синдром отмены, развивающийся в результате отказа от курения. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в British Journal of Pharmacology.Физические нагрузки, как отмечают авторы, приводят к активизации ?7 никотиновых ацетилхолиновых рецепторов. Данные нервные окончания, расположенные в гиппокампе головного мозга, чувствительны к никотину.Хотя ученые исследовали пользу физических упражнений во время экспериментов с мышами, они уверены, что полученные результаты справедливы и для людей. Таким образом, людям, желающим бросить курить, они рекомендуют начать регулярно заниматься спортом.«Исследования подтверждают защитный эффект упражнений, предшествовавших отказу от курения, препятствующий развитию физической зависимости, что может способствовать отказу от курения, уменьшая тяжесть симптомов отмены», — отметил соавтор исследования Алексис Бейли из St. George's University of London.