Врачи назвали самые необычные секс-травмы
Первая странная травма — ожог половых органов остатками острой пищи, которую употребил перед сексом один из партнеров. Вторая группа причин вызова скорой,— различные инородные предметы в заднем проходе, например, картофель.
Третий случай, с которым пришлось столкнуться врачам, — сильное раздражение влагалища от шипучих конфет, использованных супругами во время полового акта ради эксперимента.
Четвертое — перелом пениса в разных необычных обстоятельствах. К примеру, один мужчина заявил медикам, что получил эту травму, врезавшись в столб.
Пятая травма связана с зубными брекетами: один из партнеров поцарапал ими другого и занес инфекцию.
Шестая — застрявшее на пенисе обручальное кольцо. 60-летний мужчина, который страдал эректильной дисфункцией, нашел совет о кольце в интернете и решил попробовать вылечиться таким способом. В итоге врачам пришлось распиливать металл. «Когда мы попытались снять кольцо с помощью инструмента, оно засветилось ярко-оранжевым цветом. Выглядело так же, как во "Властелине колец"», — сказал доктор, к которому попал пострадавший.Первая странная травма — ожог половых органов остатками острой пищи, которую употребил перед сексом один из партнеров. Вторая группа причин вызова скорой,— различные инородные предметы в заднем проходе, например, картофель.
Третий случай, с которым пришлось столкнуться врачам, — сильное раздражение влагалища от шипучих конфет, использованных супругами во время полового акта ради эксперимента.
Четвертое — перелом пениса в разных необычных обстоятельствах. К примеру, один мужчина заявил медикам, что получил эту травму, врезавшись в столб.
Пятая травма связана с зубными брекетами: один из партнеров поцарапал ими другого и занес инфекцию.
Шестая — застрявшее на пенисе обручальное кольцо. 60-летний мужчина, который страдал эректильной дисфункцией, нашел совет о кольце в интернете и решил попробовать вылечиться таким способом. В итоге врачам пришлось распиливать металл. «Когда мы попытались снять кольцо с помощью инструмента, оно засветилось ярко-оранжевым цветом. Выглядело так же, как во "Властелине колец"», — сказал доктор, к которому попал пострадавший.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил Ivan в категорию Разное
Добавить комментарий