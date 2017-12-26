Как не набрать вес за праздники: советы, которые работают!

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Предвкушая каждое новогоднее пиршество, мы невольно содрогаемся, когда вспоминаем о подстерегающих нас после праздников лишних килограммах и неминуемой изнурительной диете.На этот раз все может быть совсем по-другому, если во время затяжных зимних торжеств вы попробуете следовать простым и эффективным советам.Клетчатка способна быстро насыщать, при этом не отягощая организм лишними калориями. Если за новогодним столом вы отдадите предпочтение овощным салатам, вы увидите, что съесть лишнего просто не получится.Мы любим этот неотъемлемый элемент сбалансированного питания, способствующий ускорению обмена веществ и выведению из организма шлаков и токсинов, и считаем, что без клетчатки обойтись нельзя. Но спешим вас предостеречь: слишком большое количество овощных салатов и фруктовых десертов наверняка обернется вздутием живота и ощущением дискомфорта в кишечнике.Неопровержимый факт: алкоголь заставляет нас всегда съедать больше, утрачивая меру в еде. Коктейли — самый коварный враг: мы никогда не ограничиваемся одним, а между тем подобные напитки не только очень калорийны, но представляют из себя опаснейшее для печени сочетание сладкого с крепким. А вот шампанское, кстати, наряду с другими алкогольными напитками способствует сильнейшему вздутию живота, которое моментально скажется на фигуреМы призываем вас ограничиться парой бокалов шампанского или сухого вина в новогоднюю ночь или не пить вовсе. Если застолье не обойдется без выпивки, обязательно пейте много воды: так вы сможете избежать опьянения и заодно переедания.Если вы чувствуете, что уже близки к перенасыщению едой, долгими застольями и алкоголем — самое время возвращаться к своему тренировочному режиму. Начинайте с легких упражнений или сокращайте привычное время тренировок: так вы сможете плавно настроить свой организм на работу и вернуться к нормальному образу жизни.Помните, что физические упражнения способствуют ускорению обмена веществ, а быстрый метаболизм — ключевой фактор в поддержании изящной фигуры. Поверьте, ваше тело и даже разум будут весь следующий год бесконечно благодарны за то, что вы перебороли свою лень и праздность, вовремя вспомнив о здоровых привычках.Белки — главный "строитель" нашего тела и, в первую очередь, крепких, сильных мышц, счастливые обладатели которых практически никогда не сталкиваются с проблемой лишнего веса, в отличие от людей, полностью игнорирующих любые физические нагрузки. Это самый сытный нутриент, с которым сложно спровоцировать переедание.В качестве основного источника протеина выбирайте нежирное мясо всех видов, рыбу, морепродукты, яйца, и не забывайте о растительных белках — орехах, бобах, крупах.Самый простой способ не лишать себя праздничной трапезы и в то же время не навредить фигуре — есть все, что угодно, но очень маленькими порциями. Ведь когда мы налегаем на большие и тяжелые блюда, наш организм с трудом переваривает пищу, а желудок буквально увеличивается в размере, попутно награждая нас неприятным чувством тяжести и вздутием.Диетологи советуют "умещать" свои порции в ладошку: так даже самые калорийные блюда вряд ли смогут навредить вам или вашей талии. Также постарайтесь не съедать все в один присест, а разбить трапезу на несколько приемов.Медленные приемы пищи — один из ключевых факторов здорового питания, и это касается не только "праздничной разгрузки". Когда вы едите слишком быстро, то заглатываете воздух, что вызывает тяжесть и вздутие живота. Кроме того, вы не даете организму своевременно почувствовать насыщение и, как следствие, переедаете.Попробуйте прием пищи как минимум на двадцать минут — это поможет вам почувствовать, когда нужно остановиться. Но ни в коем случае не совмещайте приемы пищи с просмотром любимых фильмов или чтением книг — так вы легко потеряете контроль над количеством съеденного, даже если будете есть очень медленно.Вода — наш лучший друг. Она ускоряет метаболизм, улучает пищеварение, незаметно улучшает самочувствие, не допуская стресса для организма в виде обезвоживания, благоприятно влияет на кожу и внешний вид вообще. Выпивая достаточное количество воды, мы всегда выглядим свежими и отдохнувшими.Примерно 6-8 стаканов чистой негазированной воды в день — обязательный минимум, особенно в праздники, когда мы едим много соленой пищи и употребляем алкоголь. Вы можете также добавить в свое меню больше продуктов, содержащих воду: огурцы, цитрусовые, томаты, салат и, если сможете найти в январе, арбуз или дыню.Быстро соскочить с рутины праздничного кулинарного изобилия не так-то просто: привыкнув есть определенную пищу, причем в больших количествах, мы не сможем сразу убедить организм в том, что на самом деле он не голоден.Соблазнившись очередным роскошным блюдом, не расстраивайтесь и не прекращайте приводить себя в форму. Главное — задать общее направление и постепенно возвращаться к здоровому, сбалансированному питанию. Не судите себя чересчур строго и давайте себе новый шанс после каждого срыва.