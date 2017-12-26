Газированные напитки убивают людей

Газированная вода, являющаяся в современном мире популярным напитком, способна провоцировать опасные заболевания, которые в свою очередь могут закончиться смертью. Об этом говорится в докладе Европейской ассоциации проблем ожирения, опубликованном на днях.Если верить данным объединения, в период с 2013 по 2015 годы, в Еровпе было проведено исследование на предмет установления вредной составляющей газировки.По его итогам стало известно, что в популярном напитке содержится большая концентрация так называемых пустых калорий.Частое употребление такой продукции приводит к развитию тяжёлых форм ожирения, а те в свою очередь провоцируют заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.Также существует большая вероятность образования внесосудистого накопления жидкости, что становится причиной внезапной остановки сердца.