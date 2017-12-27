Кишечные бактерии обвинили в распространении устойчивости к антибиотикам

Ученые из Аризонского университета и Норвежского университета наук о жизни исследовали бактерии, обитающие в кишечнике медоносных пчел. Специалисты обнаружили: гены устойчивости к антибиотикам распространялись в сообществе бактерий так, что все бактерии, а не только некоторые из них, становились стойкими, сообщает Xinhua.По словам исследователей, бактериальный состав кишечника пчел и людей имеет общие черты. Так, некоторые бактерии у пчел и у людей находятся в симбиозе с хозяевами. Бактерии, изученные специалистами, важны для здоровья пчел. Судя по всему, из-за этого гены устойчивости к антибиотикам распространяются именно таким образом.В своем исследовании ученые сосредоточились на бактериях, устойчивых к тетрациклину. Это антибиотик широкого спектра действия. Его назначают при пневмонии, бронхите, эндокардите, ангине, скарлатине и ряде других заболеваний. Также он используется в пищевой промышленности.