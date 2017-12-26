Назван простой способ продления жизни

Ученые Массачусетского технологического института выяснили, что падение уровня загрязнения воздуха в США связано с большим увеличением продолжительности жизни людей. Уменьшение числа твердых частиц в воздухе способствует меньшему риску преждевременной смерти от различных заболеваний, сообщает EurekAlert!.Исследователи изучили изменения концентрации аэрозолей (взвешенных в воздухе твердых частиц) в приповерхностном слое атмосферы над штатами США с 1990 по 2012 год. Для этого они использовали данные сети мониторинга за окружающей средой Interagency Monitoring of Protected Visual Environments. Ученые затем связали эти показатели с ожидаемым уровнем смертности при сердечно-сосудистых или респираторных заболеваниях.Оказалось, что уровень загрязнения за последние годы уменьшился, несмотря на увеличение числа лесных пожаров, при этом снижение количества органического аэрозоля было в шесть раз большим, чем считалось ранее. По словам ученых, это означает падение числа преждевременных смертей от любых причин.По мнению исследователей, уменьшение произошло благодаря тому, что в атмосферу вбрасывалось меньше загрязнителей, таких как диоксид азота и окись углерода, а не из-за влияния погодных условий вроде дождей или температуры воздуха.По данным американских специалистов, загрязнение окружающей среды, в том числе воды и воздуха, уносит больше жизней, чем войны, насилие, болезни, голод или стихийные бедствия. Городской воздух может также негативно сказаться на возможности заводить детей. Однако прогулки в парках и в спокойных районах города с обилием растительности являются полезными для здоровья.