Характер человека связан с его любимой музыкой

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Психологи изучили социальные сети помощью программы myPersonality Facebook, в исследовании приняли участие четыре тысячи респондентов, авторы работы исследовали их музыкальные предпочтения и личностные характеристики.В итоге, у людей с аналитическим складом ума, которые любят логику, систематизацию, выбирают тяжелую музыку, прогрессивную, джаз или авангардную классику.Эмоциональные и эмпатические люди предпочитают софт-рок, традиционный джаз, фолк или R&B. А есть такая категория людей, которые имеют смешанный вкус у музыки.Кроме этого ученые рассказывают, что представительницы прекрасного пола более эмоциональны, чем мужчины, об этом и так знают все, но корреляция их вкусов и характеров почти такая же, как и у парней. Если вы планируете подружиться с девушкой-мателлисткой, идите в технический ВУЗ, а не в гуманитарии.