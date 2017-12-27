Будет ли польза, если почистить зубы щеткой без пасты?
— Эффект будет, но меньше, чем при чистке с зубной пастой. Безусловно, с применением пасты зубы очищаются лучше, так как в ней содержатся пенящиеся вещества, небольшое количество абразивных частиц, которые и отвечают за очищение. Но основной эффект производит именно зубная щётка, с помощью механических движений её щетинки вычищают зубной налёт.
Если человек находится в ситуации, когда у него нет возможности почистить зубы с пастой, то лучше почистить просто зубной щеткой и водой, чем вообще не чистить. Если же просто прополоскать рот водой с пастой, будет эффект гораздо меньше.
Но такая чистка подходит только для экстренных случаев, каждый день так делать не стоит. Ведь неслучайно были разработаны пасты, которые подбираются индивидуально каждому пациенту.
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