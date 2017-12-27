Психологи рассказали, какие мужчины нравятся женщинам

Специалисты из Соединенных Штатов Америки вместе с учеными из Австралии выявили самый привлекательный тип мужской внешности для женщин.Эксперимент помог установить, что самая большая зависимость имелась между мужской силой и оценками привлекательности представителями женской половины. Оказалось, что семьдесят процентов опрашиваемых участниц выбрали мужчин с мускулами.Привлекательность в глазах женщин увеличивал высокий рост мужчины, а вот лишний вес и ожирение ее снижал.Авторы работы подвели итоги своего эксперимента: «Если у вас имеется совсем немного избыточного веса, то физическая сила сделает этот недостаток почти незаметным. Считается, что быть сильным, но немного полноватым молодым человеком — это нормально».