Названы 7 элементов для укрепления волос

Часто, из-за диет, волосы, ногти и кожа быстро портятся. Но есть и другие биотические факторы, которые могут повлиять на их состояние, например, низкие температуры зимой.Но существует фактор витаминов и минералов для волос - микроэлементы, без которых они не могут обойтись.Домашнее лечение волос всегда связано с использованием масок и кондиционеров, но являются ли они наиболее важными? Что делать, если, несмотря на эти усилия и деньги, вложенные в косметику, локоны становятся сухими и ломкими или слишком жирными?Секрет здоровых прядей заключается не только в их поддержке, но и в сбалансированном питании. Основным компонентом локона является волокнистый белок, который может входить в состав домашних средств. Восстановить структуру волос тебе поможет правильное питание.Давай с тобой поговорим, что необходимо иметь в рационе, чтобы твои волосы были всегда красивыми и имели естественный блеск.Стимулировать рост и укреплять волосы тебе помогут белки, которые находятся как в молочных продуктах, так и в бобовых. Яйца, птица, рыба и мясо – кладезь белков.Улучшить кровообращение в волосистой части головы поможет тебе железо, источником которого являются сухофрукты и бобовые, гречневая крупа, листовые овощи, злаки, мясо (особенно говядина) гранат и яичные желтки.Для повышения упругости прядей и укрепления кутикул волос необходим оксид кремния. Его ты найдешь в капусте, сельдерее и овсянке.Для здоровья кожи и волос, для поддержания гормонального баланса в состав пищи должен входить цинк. Больше всего его содержится в таких продуктах, как яйца, устрицы и крабы, мясо и птица, орехи и соя.Омега-3 жирные кислоты задерживают в коже влагу, предотвращая ее сухость. Источник жирных кислот: сардины и лосось, соя и льняное семя, а так же грецкие орехи.Для укрепления волос и для их роста необходим витамин B7. Его ты обнаружишь в яйцах, сухофруктах, субпродуктах.Чтобы улучшить внешний вид волос, необходимо употреблять в пищу морковь, тыкву, сладкий картофель, листовые овощи и перец.