Врачи посоветовали способ борьбы с гипотонией

Гипотония - это снижение АД до таких величин, когда возникают симптомы вследствие сниженного притока крови к органам. Например, если недостаточно кислорода и питательных веществ попадает в мозг, люди чувствуют головокружение, а иногда и потерю сознания. Целью массажа для улучшения самочувствия гипотоников служит рефлекторовоздействие на ЦНС, что должно улучшить функционирование тех отделов, что отвечают за сосудистую работу.Проводится поясничный массаж, включающий комбинированное разглаживание, ладонное выжимание, разминание, потряхивание. Также поясничный массаж касается позвоночника, производится вдоль него растирание, кругообразное растирание, выжимание. Отличное самочувствие гарантируется также после массажа спинномозговых сегментов посредством растирания. Массаж для гипотоников захватывает и тазовую область, где делается комбинированное поглаживание, приемы выжимания, разминание, глажение, потряхивание.Крестец также подвергается массажу, там выполняют растирание, выжимание, глажение. Массажист воздействует также и на ягодицы, и на подвздошную кость, делая поглаживание и спиралевое растирание. Кроме того, гипотонию облегчает массаж на бедренной поверхности сзади, спереди. Теперь передняя поверхность бедра. Массажист касается и икроножной мышцы, а пациент должен при этом горизонтально лежать, рабочая нога сгибается.Здесь применяют и поглаживание, и выжимные движения, и разминание, и потряхивание. Также важно дополнить гипотонический массаж воздействием на берцовые мышцы спереди. Массажист воздействует на внешнюю голенную сторону поглаживанием, разминает, делает выжимание. Важно не пропустить массаж живота, при этом гипотоника укладывают на спину. Мастер массажа должен выполнить на данном участке комбинированное поглаживание, направляемое от кости лобковой к подреберью вверх, также имеет место реброладонное выжимание, поглаживание по контуру воображаемой подковы.Для гипотоников важен массаж, он неплохо организм укрепляет, становится стабильнее сердечнососудистая работа, приходит к норме нервная система, мышцы лучше расслабляются-сокращаются, естественный обмен веществ встает на место. Также попробуйте научиться, делая самомассаж, обходиться без массажного мастера.