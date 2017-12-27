Названы уникальные для здоровья свойства семечек
Семечки богаты растительными жирами и жирорастворимыми витаминами, которые замедляют старение и снижают уровень холестерина в крови. Косметологи и эксперты по красоте уверяют, что ломкие и слабые ногти вполне могут стать здоровыми, если употреблять немного семечек каждый день.
Еще один очевидный плюс семечек как здорового перекуса – микроэлементы. Йод, железо, магний, которыми полны выращенные на украинском черноземе под теплыми лучами солнца семечки, необходимы для исправной работы сердца и нормализации деятельности сосудов.
Фолиевая кислота, также входящая в состав этого замечательного натурального и экологически чистого продукта, благотворно воздействует на нервную систему, стабилизирует настроение.
Многие не воспринимают семечки как что-то здоровое и полезное. А зря. В семечках, прошедших минимальную термическую обработку, витамина D почти столько же, сколько в рыбе. А калия даже больше, чем в бананах.
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