Роспотребнадзор предупредил об опасности сыра

Управление Роспотребнадзора по Московской области предупреждает потребителей о выявлении фальсифицированного сыра «Голландского» и «Российского», который может быть опасен для здоровья людей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.«Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области информирует о выявленном факте оборота фальсифицированной молочной продукции (сыра) с указанием на этикетке недостоверный сведений о производителе и месте производства: ООО «Молочный завод Ярославский» (Краснодарский край. Мостовский район, станица Ярославская, улица Тельмана, 7)», — говорится в сообщении.Исследованные образцы сыра «Голландский» и «Российский» не соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза — ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» в связи с выявлением растительных масел (фитостеринов) и антибиотиков тетрациклиновой группы.«По информации управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю на молокоперерабатыющем предприятии ООО «Молочный завод Ярославский» не вырабатываются сыры твердых и полутвердых сортов, в том числе сыр «Голландский» и «Российский». Декларацию о соответствии на выработку вышеуказанной группы продуктов предприятие не получало», — подчеркивается в материале.Управление Роспотребнадзора по Подмосковью предупреждает, что данная продукция может оказать влияние на здоровье потребителей.