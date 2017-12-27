Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры

Специалисты Роспотребнадзора в преддверии новогодних праздников делятся советами при выборе красной икры и не рекомендуют покупать продукт, содержащий пищевую добавку уротропин, сообщается на сайте ведомства."Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2010 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211", — говорится в сообщении.Как отмечается, не следует приобретать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли. При выборе продукта нужно внимательно читать этикету, на которой должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. Маркировка на жестяной банке должна включать дату изготовления продукта, слово "икра", номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности "Р". Специалисты Роспотребнадзора советуют потребителям обратить внимание на то, что надпись должна быть "выбита" изнутри банки, а ее не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью.Сообщается, что если икра истекает соком, а икринки выглядят "сдувшимися", это значит, что икру уже размораживали — икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Также натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка же искусственных икринок более жесткая. По данным ведомства, натуральная икра в горячей воде белеет и опускается на дно, искусственная — растворяется, окрашивая воду.Как уточнили в Роспотребнадзоре, хранить икру необходимо в холодильнике при температуре от двух до шести градусов, на нижней полке. После вскрытия икру следует употребить в течение трех суток. В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.Добавляется, что потребители в случае сомнения в качестве приобретенной икры и ее безопасности могут обратиться в территориальное управление Роспотребнадзора по региону для проведения проверки.