Чем полезны макароны из твердых сортов пшеницы?

Всё дело в разнице между простыми и сложными углеводами. Любой углевод превращается в организме в сахар, отличие лишь в том, как быстро происходит это превращение! Лучше выбирать сложные углеводы, так как при их употреблении не происходит резкого повышения сахара в крови и энергия из пищи медленно и постепенно подпитывает вас. Макароны из твёрдых сортов пшеницы – это как раз сложные углеводы.В случае с простыми углеводами (они входят в состав макарон из мягких сортов пшеницы) всё происходит наоборот – резко повышается уровень сахара в крови, нагрузка на поджелудочную железу сильно увеличивается, что неблагоприятно отражается на состоянии этого органа. При поступлении простых углеводов в организм, вы сначала ощутите резкий приток сил и энергии, которые так же быстро покинут вас, оставив чувство слабости и апатии.Так что вывод очевиден: выбирайте макароны из твёрдых сортов пшеницы. Смотрите также, чтобы в составе не было ничего лишнего – только мука и вода!