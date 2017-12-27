Чем полезны макароны из твердых сортов пшеницы?
В случае с простыми углеводами (они входят в состав макарон из мягких сортов пшеницы) всё происходит наоборот – резко повышается уровень сахара в крови, нагрузка на поджелудочную железу сильно увеличивается, что неблагоприятно отражается на состоянии этого органа. При поступлении простых углеводов в организм, вы сначала ощутите резкий приток сил и энергии, которые так же быстро покинут вас, оставив чувство слабости и апатии.
Так что вывод очевиден: выбирайте макароны из твёрдых сортов пшеницы. Смотрите также, чтобы в составе не было ничего лишнего – только мука и вода!
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