Правильное питание на любой бюджет

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Эксперты составили список сравнительно недорогих продуктов, которые обещают массу пользы и мастерски заменяют чиа, креветки и рукколу.Брокколи и цветная капуста, конечно, овощи с выдающимися достоинствами – и красивые, и полезные. Но если переплачивать за эстетичность содержимого тарелки тебе не хочется, обрати свой взор на обычную белокочанную капусту. Она так же, как и более дорогие представители семьи, богата витамином С, пищевыми волокнами и способствует естественной детоксикации организма. А квашеная капуста – официальный российский спонсор крепкого иммунитета: в зимнее время, когда с витаминными фруктами и овощами сложно, она способна обеспечить набор полезных химических элементов.Белок яйца усваивается почти полностью, что редкость для богатых протеином продуктов, и при этом содержит полный набор необходимых человеку аминокислот. Добавим к этому полноценный с точки зрения БЖУ состав куриных яиц и десяток способов кулинарной обработки – и получим прекрасный продукт для завтрака, обеда или ужина. Насыщает, как мясо, а стоит значительно дешевле!Редкий диетолог не славит кисломолочные продукты, и правильно делает. Полезные бактерии, которые есть в качественном йогурте или кефире, помогают избавляться от лишних килограммов (доказано клиническими исследованиями) и способствуют слаженной работе кишечника. А здоровье ЖКТ, по последним научным данным, мало того что само по себе неплохо, так еще и влияет на настроение человека и, как следствие, множество аспектов его частной жизни.Поскольку кефир – один из самых бюджетных представителей кисломолочного семейства, в тяжелые дни перед зарплатой можете налегать на него. Убедись только, что в составе нет лишних ингредиентов вроде сахара.Хит патриотической кухни не сдается даже под агрессивной рекламой заморских киноа и прочих булгуров. По содержанию сложных углеводов, белка и пищевых волокон гречка мало чем отличается от киноа, а стоит в несколько раз дешевле. Более того – наша крупа, в отличие от заморской, менее калорийна: 296 и 368 ккал на 100 г соответственно.Цены на печень, почки и сердца рогатых и крылатых друзей человека выгодно отличаются от мяса, при этом ливер чуть ли не полезнее благородных источников белка. Скажем, говяжья печень содержит впечатляющий набор незаменимых аминокислот, витаминов и микроэлементов, в частности цинк. Последний, как считают некоторые врачи, просто новый витамин С – такой же незаменимый.С точки зрения пользы для здоровья яблоки выигрывают с большим отрывом. В первую очередь благодаря пектину – этот класс пищевых волокон способствует росту здоровой микрофлоры кишечника, помогает худеть благодаря улучшению пищеварения и обеспечивает сытость, даже если съела ты совсем мало – буквально пару яблок. Про то, что самые демократичные садовые фрукты легко купить даже зимой, можно не напоминать.Побочный продукт производства муки высшего сорта (в которой, к слову, нет ничего полезного для твоей фигуры) стоит совсем недорого, и этим нужно воспользоваться. Например, не переплачивать за «цельнозерновой» завтрак в красивой коробке – а сварить себе обычную овсяную кашу с парой ложек копеечных отрубей. Между прочим, им под силу сделать твою кожу чистой и сияющей, нормализовать пищеварение и обогатить рацион витаминами группы B.