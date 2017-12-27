Мед против потливости ног: самые эффективные средства

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Когда потеют ноги, хочется забыть обо всем на свете, кроме того, как бы скорее оказаться дома и сменить носки и обувь. И правильно: при потливости ног просто необходимо каждый день менять носки или колготки и как можно чаще обувь, тем более, что от пота в обуви заводится микроб гноения, который порой становится причиной очень неприятного запаха.При небольшой потливости ног, когда не ощущается неприятного запаха, достаточно каждый день менять носки или колготки и мыть ноги в следующем растворе: разведите 3 ст. ложки меда в 5 стаканах теплой воды, добавьте 4 ст. ложки поваренной соли и 2 ст. ложки измельченной дубовой коры. Все хорошо перемешайте и опустите в полученную смесь ноги. Через 15–20 минут ноги выньте, обмойте теплой водой и вытрите насухо полотенцем, советует Иван Дубровин в книге «Все об обычном меде».При минимальном потении ног очень хорошо помогает такой медовый раствор: разведите 2 ст. ложки свежего меда в 1 стакане дистиллированной воды. Добавьте 1 ст. ложку спирта. Все перемешайте и протирайте полученной смесью подошву и между пальцами. Процедуру повторяйте 1 раз в неделю.Иногда на потеющих ногах образуются пузыри, избавиться от которых можно при помощи следующего медового раствора: разведите 4 ст. ложки жидкого меда в 5–6 стаканах холодной воды. В полученную массу добавьте 3 ст. ложки спирта и сок 1 лимона. Все тщательно перемешайте, вылейте в небольшой тазик, в который и опустите свои ноги.Держите ноги в целебном растворе 15–30 минут, после чего насухо вытрите их. Повторяйте процедуру ежедневно до тех пор, пока не исчезнут пузыри.Если же, потея, ноги имеют зловонный запах, то меры, принимаемые по сужению пор на ногах, должны быть более серьезными.Во-первых, такие ноги нужно мыть 2 раза в день в горячей воде с медицинским мылом. После мытья ноги вытрите насухо и протрите их следующим раствором: 2 ст. ложки меда разведите в 3–4 ст. ложках спирта, добавьте 0,5 чайной ложки салициловой кислоты. Все хорошо перемешайте. По истечении 30 минут смойте раствор теплой водой и вытрите ноги полотенцем.Существует и еще одно народное средство, которое поможет вам избавиться от неприятного запаха потеющих ног.Налейте в таз горячей воды, положите в него 2–3 разогретые на огне или в духовке камня, добавьте 1 стакан свежего меда. Сверху на таз положите доску, на которую и поставьте ноги, сев на стул.Чтобы удержать пар, накройте себя по пояс одеялом.Через 20–30 минут ноги охладите холодной тряпкой, хорошо вытрите их и посыпьте сверху тальком.