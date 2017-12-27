4 натуральные средства для облегчения состояния при обострении гастрита

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Причинами хронического гастрита могут быть качественно неполноценное питание (особенно дефицит белка, железа и витаминов); длительный бесконтрольный прием медикаментов, обладающих раздражающим действием на слизистую оболочку желудка; производственные вредности; заболевания, вызывающие кислородное голодание тканей (хроническая недостаточность кровообращения, анемия); интоксикации при заболеваниях почек, подагре; действие токсинов при инфекционных заболеваниях.В 75 % случаев хронический гастрит сочетается с хроническим холециститом, колитом и другими заболеваниями органов пищеварения.Наиболее частыми симптомами хронического гастрита являются ощущение давления и распирания в подложечной области после еды, изжога, тошнота, иногда тупая боль, снижение аппетита, неприятный вкус во рту. Чаще всего кислотность желудочного сока снижается. В молодом возрасте преимущественно у мужчин кислотность желудочного сока может быть нормальной и даже повышенной. Характерны боль, нередко изжога, отрыжка кислым, ощущение тяжести в подложечной области после еды, иногда – запоры.При обострении хронического гастрита помогут народные средства на основе каланхоэ.Требуется: 0,5 ст. л. сока одуванчика, 1 ст. л. сока каланхоэ.Приготовление. Смешать соки.Применение. Принимайте смесь по 1 ч. л. за 30 минут до еды.Требуется: 1 ст. л. сока каланхоэ, 0,5 ст. л. сока лимона.Приготовление. Все смешайте.Применение. Положительного результата можно добиться, если принимать через 30 минут после еды в течение 1 месяца.Требуется: по 1 ст. л. травы зверобоя, укропа, листьев крапивы, 200 мл воды, 0,5 стакана сока каланхоэ.Приготовление. Травы залейте горячей водой, кипятите под закрытой крышкой 20 минут, затем процедите, добавьте сок каланхоэ.Применение. Полученное лекарство принимайте по 1 ч. л. каждые 3 часа.Курс лечения не должен превышать двух недель.Требуется: 30 г листьев алоэ, 100 г свиного или гусиного смальца, 1/2 стакана подсолнечного масла, 100 г пчелиного меда.Приготовление. Листья алоэ измельчите, отожмите из кашицы сок. Сок алоэ смешайте со свиным или гусиным смальцем, подсолнечным маслом и медом.Смесь поставьте на водяную баню, разогрейте, все время помешивая, снимите с огня после того, как масса приобретет однообразную консистенцию. Остудите.Применение. Принимайте приготовленное средство внутрь натощак по 1 ст. л., запивая теплой кипяченной водой. Средство использовать до полного излечения.