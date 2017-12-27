Всего одна тренировка может спасти жизнь
Исследователи проводили эксперименты на мышах и крысах, изучая, есть ли разница в количестве пораженной инфарктом сердечной ткани у тех особей, кто только что был физически активен, и у тех, кто не был. Оказалось, что те грызуны, которые только что «потренировались», страдают меньше, и защитное влияние этой тренировки сохранялось на протяжении нескольких дней. Подобный опыт проводили и на кроликах, которым перелили человеческую кровь – как от недавно тренировавшихся людей, так и тех, кто отдыхал. Кролики из первой группы не так сильно пострадали от индуцированного инфаркта.
Ученые указали не только на пользу единственной тренировки для профилактики инфаркта, но также на важность «преабилитации» – выверенного количества физической активности перед, например, операциями на сердце. Если пациенту не противопоказано делать упражнения – эти упражнения могут помочь ему быстрее восстановиться после хирургического вмешательства, а в ходе самой операции будет ниже риск развития осложнений и преждевременной смерти.
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Добавил ignat в категорию Разное
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