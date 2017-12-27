Всего одна тренировка может спасти жизнь

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Здоровый образ жизни снижает риск развития многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Можно подумать, что это происходит только тогда, когда вы занимаетесь регулярно, теряете некоторое количество лишнего веса, а ваш уровень холестерина снижается. На самом деле нет – полезный эффект наблюдается и после единственной тренировки. Таким образом, упражнения уменьшают вероятность возникновения заболеваний не только посредством влияния на факторы риска (пока эффект будет заметен, пройдет длительно количество времени), но и сами по себе.Исследователи проводили эксперименты на мышах и крысах, изучая, есть ли разница в количестве пораженной инфарктом сердечной ткани у тех особей, кто только что был физически активен, и у тех, кто не был. Оказалось, что те грызуны, которые только что «потренировались», страдают меньше, и защитное влияние этой тренировки сохранялось на протяжении нескольких дней. Подобный опыт проводили и на кроликах, которым перелили человеческую кровь – как от недавно тренировавшихся людей, так и тех, кто отдыхал. Кролики из первой группы не так сильно пострадали от индуцированного инфаркта.Ученые указали не только на пользу единственной тренировки для профилактики инфаркта, но также на важность «преабилитации» – выверенного количества физической активности перед, например, операциями на сердце. Если пациенту не противопоказано делать упражнения – эти упражнения могут помочь ему быстрее восстановиться после хирургического вмешательства, а в ходе самой операции будет ниже риск развития осложнений и преждевременной смерти.