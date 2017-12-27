Врачи определили лучший способ снизить холестерин

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Регулярное употребление 70 граммов овса эффективно снижает общий уровень холестерина, - такое заключение было сделано специалистами из Малазийского общества диетологов. Овсяная крупа, по словам специалистов, - это превосходный источник природных антиоксидантов.Каша, приготовленная из полноценного овса, а не овсяных хлопьев, долго варится, но зато в ней присутствует несоизмеримо больше полезных веществ, отметили эксперты по питанию. Именно благодаря их существенному содержанию в овсе это блюдо отлично справляется с задачей уменьшить холестериновые отложения в сосудах.«Если каждый день съедать немного овса, это поможет значительно понизить общий уровень холестерина, холестерина ЛПНП и маркеров воспаления», - заявили исследователи из Малайзии.Ранее немецкие ученые, изучавшие свойства овса, назвали его «новым лекарством». Медики из Вюрцбургского университета заявили о том, что использование овса эффективно при лечении кожных заболеваний и болезней желудочно-кишечного тракта, диабета ІІ типа.По словам ученых, уникальность овса в том, что он содержит больше цинка, чем любое другое целебное растение.