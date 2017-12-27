Чем болеет Санта?
Слишком большое количество пирогов может привести к ожирению (и люди, которые оставляют угощение для волшебника, только усугубляют его состояние). Специалисты подсчитали, что только в Великобритании Санту будут ожидать около 8,3 миллиардов калорий в виде девяти миллионов пирогов и 16 миллионов бокалов с хересом. Врач сообщила, что, будь Санта ее пациентом, она порекомендовала бы ему побольше заниматься спортом в Новом году, проигнорировать пироги и вино, а лучше всего – попросить оленей поделиться морковкой.
Что же касается российского Деда Мороза – он, скорее всего, чувствует себя несколько лучше, чем его зарубежный коллега. В России нет традиции оставлять у камина пироги и вино (да и камины есть не в каждом доме), а стихотворения, которые дети рассказывают Дедушке, его здоровью вряд ли вредят.
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Добавил ignat в категорию Разное
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